В МИД Молдавии провели следственные мероприятия

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии провела следственные мероприятия в МИД. Об этом сообщает портал ZDG.

«В МИД были проведены уголовно-процессуальные мероприятия», — заявила прокуратура.

Отмечается, что в настоящее время они не привели к задержаниям или присвоению процессуального статуса.

Перед этим распространялась информация, согласно которой глава консульского управления МИД Молдовы Василий Миркош был задержан после обыска в его офисе, были изъяты его рабочий компьютер и мобильные телефоны. При этом источник портала ZDG утверждает, что Микрош не был задержан.

До этого сообщалось, что силовики в аэропорту Кишинева провели обыски примерно у 140 участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Об этом рассказал депутат парламента Молдавии Денис Уланов.

Ранее в Совфеде призвали ввести «жесточайшие санкции» против Молдавии.