Лукашенко заявил о потере странами Прибалтики всего, чем гордился СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Эстония, Литва и Латвия потеряли все, чем гордился Советский Союз, в том числе флот, промышленность и транзит, и «сейчас катятся вниз». Об этом пишет РИА Новости.

По словам белорусского лидера, прибалтийские страны, которые стремились к независимости от СССР, не стали сильнее после его распада и сейчас не оказывают существенного влияния на мировой политический процесс.

«Потеряли все, чем гордился весь Советский Союз: рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности. Сейчас катятся вниз, даже несмотря на щедрые вливания Брюсселя, уж очень дорого обходится борьба с Белоруссией и Россией», — сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

До этого Лукашенко сообщил, что на базах страны размещено такое же ядерное оружие, какое держат США в европейских странах. Тем не менее, до применения стратегического ядерного оружия на Западе вряд ли дойдут, поскольку «им хочется жить и управлять как раньше планетой», подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.