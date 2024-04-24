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Лукашенко заявил о потере странами Прибалтики всего, чем гордился СССР

Лукашенко: страны Прибалтики потеряли флот, промышленность и транзит

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Эстония, Литва и Латвия потеряли все, чем гордился Советский Союз, в том числе флот, промышленность и транзит, и «сейчас катятся вниз». Об этом пишет РИА Новости.

По словам белорусского лидера, прибалтийские страны, которые стремились к независимости от СССР, не стали сильнее после его распада и сейчас не оказывают существенного влияния на мировой политический процесс.

«Потеряли все, чем гордился весь Советский Союз: рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности. Сейчас катятся вниз, даже несмотря на щедрые вливания Брюсселя, уж очень дорого обходится борьба с Белоруссией и Россией», — сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

До этого Лукашенко сообщил, что на базах страны размещено такое же ядерное оружие, какое держат США в европейских странах. Тем не менее, до применения стратегического ядерного оружия на Западе вряд ли дойдут, поскольку «им хочется жить и управлять как раньше планетой», подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.

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