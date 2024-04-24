Лукашенко назвал условие, при котором будет участвовать в выборах президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет принимать участие в выборах главы государства в 2025 году, если так решит народ. Его цитирует РИА Новости.

«Я сказал, что если они (народ. — «Газета.Ru») решат, что я должен идти (на выборы. — «Газета.Ru»), я пойду... Если люди решат, что будет другой — я это искренне говорю, – я соглашусь. Я столько работаю президентом», — сказал Лукашенко.

По словам политика, если его не изберут, то он будет «довольствоваться тем, что был первым президентом» Белоруссии.

В конце февраля Лукашенко объявил о планах вновь баллотироваться в президенты Белоруссии на выборах в 2025 году. Этот пост он занимает с 1994 года, его последнее переизбрание вызвало массовые протесты в стране. Сам себя Лукашенко назвал «уходящим президентом», однако счел отставку сейчас «равнозначной предательству». По его мнению, оппозиция за рубежом готовится «захватить клочок» Белоруссии и ввести в страну войска НАТО.

В ноябре 2023 года Центральная избирательная комиссия Белоруссии назначила сроки проведения выборов главы государства. По данным издания БелТА, голосование должно состояться не позднее 20 июля 2025 года.

Ранее Лукашенко подписал поправки о гарантиях для покинувшего пост президента.