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Политолог объяснил, как новая помощь США Украине отразится на ситуации в зоне СВО

Политолог Колчин: поддержка США поможет ВСУ несколько месяцев поддерживать фронт

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Mindaugas Kulbis/AP

Одобренный сенаторами США законопроект о военной помощи предполагает, что Украине направят почти $61 млрд. Однако поддержку Киеву окажут не деньгами, а только вооружением, считает политолог Петр Колчин. Такой транш позволит Вооруженным силам Украины поддерживать фронт, заявил он в беседе с 360.ru.

«Киеву просто дают еще несколько месяцев на поддержание фронта. И выданных ресурсов не хватит ни на что более, — заявил эксперт. — Никакую инициативу ВСУ не смогут получить благодаря им, никак ситуация на фронте глобально не изменится».

Переломить события в зоне СВО украинские военные не смогут, так как у России есть опыт борьбы с поставленным Западом вооружением, убежден Колчин. Так, эффективность переданных Киеву средств сильно падает при ударах по точкам дислокации оружия и по критической инфраструктуре, объяснил он.

При этом даже западные эксперты согласны, что новый пакет военной помощи значительно уступает выделенному во время подготовки к контрнаступлению, заявил политолог. На всей линии соприкосновений инициатива находится на стороне российских военных, заключил он.

Напомним, пакет военной помощи США составляет 95 млрд и, помимо Украины, предполагает выделение $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Британии ранее заявили, что помощь Лондона и Вашингтона не поможет Украине.

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