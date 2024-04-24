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Французский политик назвал изъятие активов РФ «выстрелом себе в ногу»

Политик Филиппо заявил о высоком риске ответных мер РФ на конфискацию ее активов

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Depositphotos

Конфискация замороженных российских активов со стороны Европейского союза (ЕС) означала бы «выстрел себе в ногу». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

По словам политика, риск ответных мер РФ на изъятие ее заблокированных активов слишком велик. При этом на территории страны хранится достаточно много активов Франции, подчеркнул он.

«Это значит выстрелить себе в ногу. Нет никаких преимуществ в таких действиях — ни экономических, ни политических, ни дипломатических, ни моральных», — сказал лидер партии.

Также он рассказал, что некоторые государства регионального содружества не хотят конфисковывать активы РФ. Однако нет никаких гарантий, что эти державы не изменят свою позицию под давлением зарубежных партнеров, предупредил Филиппо.

22 апреля министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что страны — члены ЕС близки к достижению «политического соглашения» по использованию доходов от заблокированных российских активов. В то же время журналисты Bloomberg обратили внимание на планы регионального содружества уже в ближайшее время впервые использовать соответствующие средства. Ожидается, что это произойдет до 1 июля текущего года.

Ранее в Совете Федерации РФ объяснили затягивание решения ЕС по российским активам.

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