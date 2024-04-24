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Лукашенко обвинил «англосаксов» в разжигании «кровавых боевиков» в мире

Лукашенко: за океаном считают прибыль от срежиссированных дестабилизационных войн в мире

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прибыль от дестабилизационных войн в мире получают те страны, которые «режиссируют кровавый боевик». Его слова приводит БЕЛТА.

Политик отметил, что в результате таких войн, как это было с Ливией, Сирией и Афганистаном, появляются тысячи беженцев.

«Кому это выгодно? Тем, кто за океаном режиссирует и смотрит этот кровавый боевик длиной в десятилетия. Смотрит и считает выгоду», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что западный бизнес, «в основном англосаксы», значительно обогатился за последние годы. По его словам, несмотря на это, Вашингтон и Лондон не улучшили свои политическую репутацию, авторитет на международной арене, а наоборот.

Глава Белоруссии добавил, что англосаксы тянут очаг напряженности на юг, чтобы окончательно разрушить евразийские рыночные, культурные, дружественные связи.

Во время этой же речи Лукашенко заявил, что Белоруссия не отрицает прогрессивные формы демократии Запада, а интегрирует их, если они не противоречат ценностям белорусского народа.

Ранее Лукашенко заявил, что необходимости участия Белоруссии в боевых действиях нет и не будет.

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