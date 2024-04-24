Глава Гагаузии рассказала об условиях для вступления Молдавии в ЕС

Европейский союз навязывает Молдавии пропаганду сексуальных меньшинств и ювенальную юстицию — такие условия стоят перед республикой для вступления в сообщество. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества «Евразия», передает ТАСС.

Как напомнила политик, что в конституции Молдавии прописано, что семья является союзом между мужчиной и женщиной.

Гуцул высказала сожаление в связи с тем, что этот факт не мешает депутатам от правящей партии «маршировать на гей-парадах по центру Кишинева».

22 апреля в аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве днем ранее. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. По словам депутата парламента Молдавии Марины Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Некоторым людям стало плохо — им понадобилась помощь медиков. Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Молдавии передали в суд обвинения против главы Гуцул.