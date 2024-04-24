Байден оговорился в момент критики Трампа

Президент США Джо Байден во время выступления на предвыборном мероприятии в очередной раз оговорился — на этот раз он заявил, что его администрации нельзя доверять. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский президент обрушил шквал критики на бывшего главу государства и своего вероятного противника на предстоящих выборах Дональда Трампа, но перепутал местоимения.

«Сколько раз он (Трамп — прим. ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять», — сказал Байден.

Неделю назад 81-летний Байден оговорился и противопоставил свободу и демократию. Байден также неловко пошутил, что выглядит значительно моложе своих лет, хотя политикой занимается «уже очень долго».

До этого американский президент рассказал о трагедии с его дядей Эмброузом Финнеганом-младшим в Новой Гвинее во время Второй мировой войны, тело которого, по словам главы государства, так и не нашли из-за местных каннибалов.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.