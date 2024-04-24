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В Кремле оценили роль Ельцина в становлении современной России

Песков: роль Ельцина в становлении современной России сложно переоценить

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Роль первого российского президента Бориса Ельцина в становлении современной РФ очень трудно переоценить. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия корреспонденты обратили внимание, что 23 апреля состоялся день памяти Ельцина. Сотрудники СМИ поинтересовались у представителя главы государства, созванивался ли действующий президент РФ Владимир Путин с вдовой своего предшественника Наиной Ельциной.

«Мне нужно уточнить, звонил ли президент. Я, к сожалению, не знаю. Я уточню и обязательно вам сообщу», — сказал Песков.

Также у него спросили, как Кремль оценивает политическую фигуру первого российского президента. В ответ представитель главы государства подчеркнул, что описывать значимость Ельцина для политической жизни страны в двух словах было бы неправильно.

«Безусловно, роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — добавил он.

Бывшего президента РФ Бориса Ельцина не стало 23 апреля 2007 года. В 1991 году он стал первым всенародно избранным главой государства и оставался на этом посту до 1999 года.

Ранее Путин рассказал о попытках западных стран давить на Ельцина во время конфликта в Югославии.

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