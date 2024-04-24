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Путин на год продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Грушко

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Грушко сверх предельного возраста

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Пресс-служба МИД РФ

Президент России Владимир Путин продлил срок пребывания на госслужбе замглавы МИД РФ Александру Грушко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу», — сказано в документе.

Сейчас Грушко 68 лет. Предельный возраст пребывания на госслужбе в России составляет 60 лет.

В феврале 2023 года Путин продлевал срок государственной службы Грушко и его коллеге Михаилу Богданову и Александру Грушко. В мае того же года российский лидер продлил на год срок государственной службы первому замминистра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД Сергею Вершинину и гендиректору МИД Сергею Вязалову.

16 апреля Путин назначил послом страны в Румынии Владимира Липаева.

Ранее Путин высоко оценил вклад экс-главы Верховного суда Лебедева в судебную систему.

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