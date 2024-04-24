Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил слова Эрдогана о новом порядке на Южном Кавказе

Политолог Шафир: ситуация на Южном Кавказе может стать неудобной для Турции

close
100%
Michael Varaklas/AP

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о новом порядке, который устанавливается на Южном Кавказе. По словам эксперта, которые приводит Tsargrad.tv, тот самый порядок может стать крайне неудобным и для самой Анкары. Все дело в том, что в регионе набирает силу новый игрок — Азербайджан.

«Азербайджан молодое и обоснованно амбициозное, богатое государство, стремительно выходящее на позицию лидера тюркского мира, в том числе движения стран неприсоединения. Поэтому ни о каком доминировании Турции в регионе сегодня речь уже не идет», — сказал Шафир.

Он добавил, что в нынешнем контексте рассуждать следует не об устремлениях Турции, а о том, как будет действовать в новых реалиях Баку.

Накануне Эрдоган призвал Армению ориентироваться на существующие реалии для создания дорожной карты нормализации отношений с Турцией.

По его словам, в регионе Южного Кавказа сейчас устанавливается новый порядок, необходимо отложить на второй план «беспочвенные воспоминания» и действовать, исходя из реалий нынешнего времени.

В начале марта этого года Эрдоган заявил, что Турция вместе с Азербайджаном «после освобождения земель Карабаха» продолжит процесс нормализации отношений с Арменией.

Ранее в Турции заявили, что покончат с присутствием РПК у своих границ совместными усилиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами