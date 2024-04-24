Политолог оценил слова Эрдогана о новом порядке на Южном Кавказе

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о новом порядке, который устанавливается на Южном Кавказе. По словам эксперта, которые приводит Tsargrad.tv, тот самый порядок может стать крайне неудобным и для самой Анкары. Все дело в том, что в регионе набирает силу новый игрок — Азербайджан.

«Азербайджан молодое и обоснованно амбициозное, богатое государство, стремительно выходящее на позицию лидера тюркского мира, в том числе движения стран неприсоединения. Поэтому ни о каком доминировании Турции в регионе сегодня речь уже не идет», — сказал Шафир.

Он добавил, что в нынешнем контексте рассуждать следует не об устремлениях Турции, а о том, как будет действовать в новых реалиях Баку.

Накануне Эрдоган призвал Армению ориентироваться на существующие реалии для создания дорожной карты нормализации отношений с Турцией.

По его словам, в регионе Южного Кавказа сейчас устанавливается новый порядок, необходимо отложить на второй план «беспочвенные воспоминания» и действовать, исходя из реалий нынешнего времени.

В начале марта этого года Эрдоган заявил, что Турция вместе с Азербайджаном «после освобождения земель Карабаха» продолжит процесс нормализации отношений с Арменией.

Ранее в Турции заявили, что покончат с присутствием РПК у своих границ совместными усилиями.