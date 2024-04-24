Французский политик резко отреагировал на слова Зеленского об угрозе Путина Европе

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы несет угрозу Европе. На своей странице в соцсети Х он назвал слова Зеленского «бредом».

«Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза», — написал Филиппо.

Он призвал отвергнуть подобный шантаж со стороны президента Украины и прекратить отправлять финансовую помощь Киеву. С его точки зрения, нужно как можно быстрее перейти к переговорам и остановить боевые действия.

До этого Зеленский заявил, что Россия может начать конфликт с Балтийскими странами, если Киев потерпит поражение на поле боя.

«Если Украина не выстоит, Владимир Путин точно вторгнется в Балтийские государства, далее под ударом будет Польша и часть Германии. Просто потому, что Путин хочет вернуть «влияние» СССР», — сказал Зеленский.

Ранее в офисе Зеленского рассказали о третьей мировой между Россией и Европой.