Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского рассказали о третьей мировой между Россией и Европой

Советник Зеленского Подоляк: Россия и Европа уже воюют в третьей мировой войне

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третья мировая война уже началась. Такую точку зрения он высказал в интервью порталу Opinion Internationale.

«Третья мировая война уже идет... Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась Вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно Вторая мировая война», — заявил Подоляк.

По словам советника Зеленского, Россия и Европа на данный момент ведут войну друг с другом.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил мнение, что на планете уже началась третья мировая война. В интервью у эксперта спросили, как он оценивает военные действия на Украине, недавние удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа, а также возможную эскалацию напряжения вокруг Тайваня.

«Прямо сейчас идет мировая война чужими руками», — ответил Джонсон.

Ранее Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами