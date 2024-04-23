В офисе Зеленского рассказали о третьей мировой между Россией и Европой

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третья мировая война уже началась. Такую точку зрения он высказал в интервью порталу Opinion Internationale.

«Третья мировая война уже идет... Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась Вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно Вторая мировая война», — заявил Подоляк.

По словам советника Зеленского, Россия и Европа на данный момент ведут войну друг с другом.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил мнение, что на планете уже началась третья мировая война. В интервью у эксперта спросили, как он оценивает военные действия на Украине, недавние удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа, а также возможную эскалацию напряжения вокруг Тайваня.

«Прямо сейчас идет мировая война чужими руками», — ответил Джонсон.

Ранее Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.