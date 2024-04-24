В ОДКБ назвали возможные последствия выхода Армении из организации

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ в полном объеме сохраняет свои обязательства по отношению к Армении. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Он отметил, что если Армения решит покинуть организацию, это будет ее суверенным правом, однако в этом случае баланс сил на Кавказе может измениться, поскольку сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сложно спрогнозировать и просчитать.

По мнению Тасмагамбетова, говоря о вероятности конфронтации Армении с ОДКБ следует учитывать ресурсную базу и реальные возможности сторон. Он добавил, что секретариат ОДКБ учитывает активность НАТО и анализирует сложные процессы, связанные с интересами и возможностями основных участников альянса.

22 апреля агентство «Интерфакс» сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян задается вопросом о целесообразности участия его страны в ОДКБ. По его мнению, организация не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах.

Российские миротворцы уходят из Нагорного Карабаха после почти четырехлетней миссии. Вывод сил происходит досрочно по решению Баку и Москвы. Причиной для такого шага стала прошлогодняя операция Азербайджана в регионе, завершившаяся ликвидацией непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом в России отвод сил связывают с действиями Армении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армянский премьер Никол Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.