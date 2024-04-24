Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ОДКБ назвали возможные последствия выхода Армении из организации

Генсек ОДКБ: баланс сил на Кавказе может измениться в случае выхода Армении

close
100%
Sergei Grits/AP

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ в полном объеме сохраняет свои обязательства по отношению к Армении. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Он отметил, что если Армения решит покинуть организацию, это будет ее суверенным правом, однако в этом случае баланс сил на Кавказе может измениться, поскольку сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сложно спрогнозировать и просчитать.

По мнению Тасмагамбетова, говоря о вероятности конфронтации Армении с ОДКБ следует учитывать ресурсную базу и реальные возможности сторон. Он добавил, что секретариат ОДКБ учитывает активность НАТО и анализирует сложные процессы, связанные с интересами и возможностями основных участников альянса.

22 апреля агентство «Интерфакс» сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян задается вопросом о целесообразности участия его страны в ОДКБ. По его мнению, организация не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах.

Российские миротворцы уходят из Нагорного Карабаха после почти четырехлетней миссии. Вывод сил происходит досрочно по решению Баку и Москвы. Причиной для такого шага стала прошлогодняя операция Азербайджана в регионе, завершившаяся ликвидацией непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом в России отвод сил связывают с действиями Армении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армянский премьер Никол Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами