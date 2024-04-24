На Западе скептически отнеслись к возможному контрнаступлению Украины

Военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит Киеву провести контрнаступление. С такой оценкой выступило издание Politico.

Как следует из текста, выделенной помощи «по-прежнему недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным будущим наступлением ВС РФ. Киеву не хватит сил, что самому совершать наступательные действия, отмечается в материале.

Politico также ссылается на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, который объяснил провал контрнаступления 2023 года тем, что оно было слишком разрекламировано, и ожидания были слишком велики при том, что «что было нужно Украине, все еще не было реализовано».

До этого газета The New York Times писала, что возвращение Украины к границам, которые существовали до начала военного конфликта с Россией, малореалистично. В материале указывается, что страна станет меньше, но сможет удержать большую часть территорий, после чего экономически и стратегически интегрируется в Европу. Такое развитие событий лучше, чем «безоговорочное поражение», считают авторы.

Ранее военный эксперт оценил шансы Украины на успех в контрнаступлении.