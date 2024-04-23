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Военный эксперт оценил шансы Украины на успех в контрнаступлении

Военэксперт Литовкин: у Украины нет шансов на успех в контрнаступлении

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Thomas Peter/Reuters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире «Радио 1» оценил шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успех в проведении контрнаступления с новым оружием, которое планируют передать Киеву США и их союзники. По словам эксперта, у ВСУ нет авиации, поэтому результат их наступательных действий будет катастрофическим.

«Я думаю им (ВСУ. — «Газета.Ru») бессмысленно наступать. Почему их контрнаступление в прошлом году закончилось катастрофой? Во-первых, потому что оно проводилось под руководством натовских генералов, по натовскими инструкциям и наставлениям. НАТО никогда не воевала с государством, которое имеет армию по мощи НАТО», — отметил Литовкин.

Кроме того, по его словам, войска НАТО никогда не преодолевали глубоко эшелонированную оборону и широкомасштабные минные поля, которые выстроены Вооруженными силами РФ.

Проект о выделении почти $61 млрд Украине поддержали 210 парламентариев от Демократической партии.

Накануне глава комитета сената конгресса США по разведке Марк Уорнер сообщил, что Вашингтон может возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели. В пакет помощи войдут в том числе дальнобойные ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Смогут ли новые поставки американского оружия изменить ситуацию на фронте и что может стать наиболее приоритетным объектом для ударов ВСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее эксперт заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению с новым оружием.

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