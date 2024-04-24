В МИД обвинили Запад в защите журналистов, ненавидящих Россию

США и ЕС защищают и раздают премии журналистам за их ненависть к России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дипломат назвала правильным журналистом «с точки зрения коллективного Запада» обвиняемого в РФ в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Он с их точки зрения «правильно» делал, что ненавидел Россию», — отметила Захарова.

Она напомнила, что на Западе за это раздают премии, бонусы, дают дотации и распределяют гранты.

В начале апреля Захарова обвинила спецслужбы США в использовании журналистов. Официальный представитель МИД напомнила, что с момента задержания сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича прошел уже год. Корреспондента взяли под стражу 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. В годовщину его задержания на передовице очередного номера газеты опубликовали черно-белую фотографию журналиста с подписью: «Здесь мог быть его репортаж».

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.