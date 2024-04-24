Экс-подполковник СБУ рассказал о диверсионных ячейках Киева в России

Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в России с 2015 года, сейчас в них могут состоять сотни человек. Об этом заявил РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Они прямо разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических», — сказал подполковник.

По словам Прозорова, сложно сказать, сколько людей в этих ячейках, но «это точно не десятки», а больше. Он добавил, что конкретную цифру могут назвать только в Киеве.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров впервые появился на публике после подрыва его автомобиля в Москве. Он рассказал, что уже чувствует себя хорошо и продолжит общественную работу, но примет некоторые меры безопасности. По словам экс-полковника, в СБУ сейчас «сыплются взыскания» из-за того, что атака в итоге провалилась. По его мнению, к ней могут быть причастны и западные спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.