Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-подполковник СБУ рассказал о диверсионных ячейках Киева в России

Прозоров: Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в РФ с 2015 года

close
100%
Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в России с 2015 года, сейчас в них могут состоять сотни человек. Об этом заявил РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Они прямо разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических», — сказал подполковник.

По словам Прозорова, сложно сказать, сколько людей в этих ячейках, но «это точно не десятки», а больше. Он добавил, что конкретную цифру могут назвать только в Киеве.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров впервые появился на публике после подрыва его автомобиля в Москве. Он рассказал, что уже чувствует себя хорошо и продолжит общественную работу, но примет некоторые меры безопасности. По словам экс-полковника, в СБУ сейчас «сыплются взыскания» из-за того, что атака в итоге провалилась. По его мнению, к ней могут быть причастны и западные спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами