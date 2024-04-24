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В Верховной раде Украины нашли вариант финансирования ВСУ

В Раде предложили направить деньги, выделенные на финансирование партий, на ВСУ

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РИА Новости

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил на время военного положения прекратить финансировать политические партии, перенаправив деньги на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что в украинском бюджете на 2024 год заложено 840 млн гривен (более $21 млн) на финансирование парламентских партий.

Юрчишин подчеркнул, что с коллегами уже зарегистрировал данный законопроект, если его примут, то все средства с финансирования партий будут направлены ВСУ.

При этом политик добавил, что не понимает, «для чего такие суммы нужны политическим партиям» во время боевых действий.

До этого стало известно, что пакет финансовой помощи Украине на $300 млн, одобренный конгрессом США в марте, был потрачен еще в ноябре прошло года.

Отмечается, что выделенные Украине деньги входили в пакет правительственного бюджета на $1,2 трлн, подписанный президентом Джо Байденом в прошлую субботу. В действительности же средства были заложены еще в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования.

Ранее в минобороны Украины заявили о трагической нехватке снарядов, оружия и личного состава.

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