Госсекретарь США обсудит в Китае Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в Китай на «откровенные» переговоры, в повестке — поддержка КНР российского ВПК, нелегальные поставки в США фентанила, ситуация на Ближнем Востоке и Тайваньском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдепартаменте подчеркнули, что Блинкен в рамках поездки выскажет озабоченность американской стороны по поводу поддержки Пекина оборонно-промышленной базы Российской Федерации. Также госсекретарь США обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, в регионе Индийского и Тихого океанов, ситуацию в Мьянме.

Представитель Белого дома добавил, что американская сторона хочет обсудить с КНР продвижение взаимодействия в борьбе с наркотрафиком.

Поездка Блинкена состоится с 24 по 26 апреля.

До этого стало известно, что Блинкен во время поездки в Китай пригрозит Пекину санкциями за поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Предполагается, что речь идет о санкциях не против отдельных предприятий, а против финансовых институтов и банков КНР, которые могут лишиться доступа к американской финансовой системе.

Ранее часть банков КНР перестала принимать платежи в юанях из России.