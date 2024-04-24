Глава БАПОР скоро посетит Россию

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини намерен в скором времени совершить поездку в Российскую Федерацию и провести переговоры со странами БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем встретится с представителями стран БРИКС. Лаззарини добавил, что у него планируется поездка в Россию, где скоро состоится встреча БРИКС, на которую он приглашен.

Глава БАПОР также отметил, что на постоянной основе совершает рабочие поездки в Европу, а также недавно вернулся из Токио.

До этого постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал без промедления полностью восстановить финансирование БАПОР.

Необходимость поддержки БАПОР он связал с безальтернативностью его роли в помощи палестинским беженцам в Сирии, Ливане и Иордании.

По его словам, убедительные доказательства причастности 12 сотрудников организации в связях с ХАМАС не были предоставлены. Дипломат подчеркнул, что «расследование [предполагаемой связи БАПОР и ХАМАС] ... должно быть объективным и опираться не только на данные, предоставленные Израилем, но и на информацию палестинцев».

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