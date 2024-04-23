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Украина разорвала соглашение о модернизации гражданской авиации

Украина вышла из соглашения о модернизации гражданской авиации стран СНГ

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Global Look Press

Украина вышла из соглашения о модернизации гражданской авиации стран — участниц СНГ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, данное решение принято из соображений национальной безопасности и с целью усиления мер по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности республики.

В публикации отмечается, что страна также покинула ряд других международных договоров: о создании Межгосударственной финансово-промышленной группы «Интернавигация», о координированном развитии международных транспортных коридоров на территории государств-участников СНГ, а также из соглашения о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков СНГ.

Перед этим стало известно, что Украина вышла из соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве пограничных областей.

Ранее Украина разорвала ряд соглашений с РФ, Сирией, Ираном, Белоруссией и заключенных в рамках СНГ.

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