Медведев высказался о прогнозе научно-технологического развития России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что прогноз научно-технологического развития России до 2030 года надо формировать на принципиально новой основе. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Он напомнил, что прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 года был утвержден 10 лет назад.

«Сейчас его надо не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе. Учитывать актуальную ситуацию и глобальные перемены последних лет», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев, комментируя решение палаты представителей США об оказании помощи Украине, написал, что уверен в победе России. 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд Киеву. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Ранее Медведев увидел за митингами в Грузии «опытную голливудскую руку».