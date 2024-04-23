Лавров и спецпредставитель президента Бразилии провели переговоры

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим обсудили на встрече кризис на Украине, а также взаимодействие в ООН и БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Как заявили в министерстве, беседа прошла в дружественной атмосфере, присущей российско-бразильским отношениям стратегического партнерства. Стороны провели «заинтересованный и доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня», в том числе тематику взаимодействия в ООН и БРИКС.

«Особое внимание уделено проблематике украинского кризиса», — добавили в пресс-службе.

19 апреля Лавров заявил, что Россия в случае возобновления мирных переговоров с Украиной не будет прекращать специальную военную операцию.

По его словам, Москва объявляла о своей готовности к переговорам с Киевом. Дипломат подчеркнул, что в этот раз, в отличие от стамбульской истории, российская сторона на период переговоров не будет делать пауз в боевых действиях, процесс должен продолжаться.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.