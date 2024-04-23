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США готовят новый пакет военной помощи Украине

Reuters: США собираются выделить Киеву новый пакет военной помощи в $1 млрд

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Kevin Lamarque/Reuters

США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

Как говорится в публикации, этот пакет военной помощи будет профинансирован из законопроекта по Украине и Израилю.

Незадолго до этого телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что часть оборудования и предметов, которые Соединенные Штаты планируют передать Киеву в рамках нового пакета военной помощи, уже находятся на территории европейских стран.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд. Ожидается, что в американском сенате голосование по документу состоится 23 апреля.

Ранее Байден пообещал Зеленскому, что новый пакет помощи для Киева будет «быстрым и мощным», и он подпишет его, как только одобрит сенат.

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