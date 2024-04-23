Генсек НАТО отверг возможность появления ядерного оружия в Польше

НАТО не имеет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению соответствующих вооружений на территории Польши. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Руководитель организации 23 апреля провел совместную пресс-конференцию с британским премьер-министром Риши Сунаком. Встреча с журналистами состоялась в Варшаве.

«У НАТО нет никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности появления американского ядерного оружия в Польше.

22 апреля польский президент Анджей Дуда сообщил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Как он сказал, этот вопрос является одной из тем переговоров между Вашингтоном и Варшавой.

Позже ряд депутатов из Польши раскритиковали главу государства за эти слова. В частности, парламентарий Дариуш Вечорек рекомендовал лидеру страны сначала обсуждать такие инициативы с кабинетом министров и военным руководством.

Ранее Дуда прокомментировал свое заявление о ядерном оружии.