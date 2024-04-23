Оппозицию Молдавии обвинили в намерении дестабилизировать ситуацию в стране

Молдавские силовики считают, что представители оппозиционного политического блока «Победа» собираются расшатать ситуацию внутри страны. Об этом в эфире «Радио Молдова» заявил глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернауцану, его цитирует ТАСС.

«Информация об их намерении дестабилизировать ситуацию в стране и других аспектах, связанных с безопасностью, у нас есть. Об этом сообщала и служба информации и безопасности республики», — сказал Чернауцану, уточнив, что предоставить подробности он не может.

22 апреля в аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который состоялся в Москве два дня назад. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. Сообщалось, что пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Позднее стало известно, что к оппозиционерам, которых не задержали на границе, пришли с обысками.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии конфисковывали деньги у вернувшихся со съезда оппозиции в Москве.