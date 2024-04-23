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Дипломат оценил возможность размещения ЯО в Польше

Дипломат Корчмарь: разместить в Польше ЯО не так просто

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Reuters

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США. По словам дипломата, у НАТО есть определенные планы создать плацдарм против Белоруссии и России.

«Получится у них разместить ядерное оружие? Это вопрос, притом очень большой. Тут много будет зависеть не только от России, но и от многих стран, которые, несмотря на то, что уже не действуют какие-то международные соглашения о нераспространении ядерного оружия, ограничивают перемещение всего этого ядерного оружия», — сказал Корчмарь.

При этом в Польше, как и в других европейских странах, продолжается «накачка» населения пропагандой, чтобы сформировать в головах людей мысль о том, что Россия — это большая угроза, добавил он.

22 апреля Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов «для укрепления безопасности восточного фланга НАТО» в рамках программы Nuclear Sharing.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его слова, предупредила, что ядерное оружие в Польше станет легитимной целью для поражения в ситуации прямого военного конфликта с НАТО.

Ранее об американском ядерном оружии в стране высказался глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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