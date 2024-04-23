Глава Гагаузии высказалась за федерализацию Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгений Гуцул в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила, что поддерживает идею федерализации страны.

«Конечно, я согласна с ним. Мы будем работать над этим», — сказала Гуцул.

Руководитель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор высказал идею урегулирования межэтнических конфликтов в Молдавии путем федерализации страны. Также Шор заявил о создании политического блока «Победа» перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

До этого Гуцул заявила, что президент Молдавии Майя Санду стремится превратить телевидение страны в партийный рупор, пытается контролировать и в перспективе закрыть общественное телевидение Молдавии. По ее словам, телерадио Гагаузии GRT является одним из немногих телеканалов, куда приглашают представителей оппозиционных партий и где не боятся поднимать «действительно острые и злободневные вопросы».

Ранее глава Гагаузии обвинила партию Санду в попытке разжечь межнациональную рознь в Молдавии.