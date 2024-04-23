Из Литвы вышлют бывшего соратника Януковича

Из Литвы вышлют бывшего соратника экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что соратник Андрей Кравец с семьей нашел убежище в Литве после того как Янукович оказался в России.

«Литовские службы спохватились лишь спустя 10 лет, сейчас Кравец лишен вида на жительство», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Кравец пытался вернуть вид на жительство через суд, но неуспешно, он будет выслан из республики.

В 2014 году Кравец с семьей получил вид на жительство в Литве, он провел здесь почти 10 лет, основал бизнес. Подчеркивается, что местные службы обратили на него внимание в 2023 году.

В конце прошлого года стало известно, что бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича исключили из санкционного списка Европейского союза (ЕС), составленного в связи с обвинениями в коррупции на территории государства. В 2022 году Европейский суд юстиции пять раз признавал необоснованным введение рестрикций в отношении политика.

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