В ЕС призвали конфисковать активы РФ по примеру США

Наиболее крупная партия Европейского парламента Европейская народная партия (ЕНП) призвала страны ЕС конфисковать российские зарубежные активы вслед за аналогичным решением в США. Об этом говорится в письме партии в преддверии дебатов по соответствующему вопросу в Европарламенте, документ приводит РИА Новости.

«Пришло время и нам принять смелое решение… и конфисковать все 300 миллиардов евро замороженных российских активов», - говорится в документе.

По мнению членов партии, Евросоюзу необходимо «брать пример» с США, которые в ближайшее время намерены реализовывать механизм по конфискации $20 млрд российских замороженных зарубежных активов.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроекты о выделении почти $61 млрд военной помощи Украине, оказании военной помощи Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Ранее эксперт раскрыл, как Москва может ответить на конфискацию США российских активов.