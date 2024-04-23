Эксперт раскрыл, как Москва может ответить на конфискацию США российских активов

Политолог, экономический обозреватель Константин Двинский в эфире Tsargrad.tv прокомментировал одобренный палатой представителей США законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. По его словам, ответ Москвы может быть гораздо существеннее, поскольку речь идет о сумме до 2 трлн рублей.

«Только на счетах типа «С» накопилось под 2 трлн рублей средств нерезидентов из недружественных государств. Что из этого принадлежит конкретно американцам — сказать сложно. Но явно немало. <...> Например, в акциях российских компаний (которые free float) доля, принадлежащая лицам из США, составляла около 35%», — отметил Двинский.

По мнению доктора экономических наук Владимира Осипова, ответ России должен быть ассиметричным. К примеру, после изъятия $8 млрд должна последовать конфискация $16 млрд, пояснил он.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроекты о выделении почти $61 млрд военной помощи Украине, оказании военной помощи Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Голосованию предшествовали краткие дебаты по этим законопроектам, которые оказались практически сведены в один пакет. Теперь документ поступит на рассмотрение сената конгресса Соединенных Штатов, большинство в котором в отличие от палаты представителей имеет Демократическая партия.

Ранее в ЕС заявили о близости к соглашению по замороженным активам РФ.