Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, для чего ВС России нужен трофейный Leopard

Политолог Михайлов: ВС РФ будут изучать средства связи на трофейном танке Leopard

close
100%
Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Захваченный у украинских военных в зоне проведения спецоперации танк Leopard может быть интересен российским инженерам, считает политолог Евгений Михайлов. По его мнению, главную заинтересованность вызывает «начинка» танка, в том числе его средства связи.

«Мы взяли очередной трофей, который досконально изучим», — заявил эксперт телеканалу «360».

При этом по своим боевым функциям такой танк не представляет для военных особого интереса, так как в этом плане он уступает российским танкам, убежден Михайлов. Трофейный Leopard, который показали россиянам, не первый подобный экземпляр военной техники, захваченный в зоне СВО, заключил политолог.

Напомним, Минобороны РФ до этого опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard с поля боя. Машину уже доставили ремонтное подразделение, где на нем планируется заменить гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка.

Ранее источник в украинской разведке назвал танки Leopard бесполезными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами