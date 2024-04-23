Политолог объяснил, для чего ВС России нужен трофейный Leopard

Захваченный у украинских военных в зоне проведения спецоперации танк Leopard может быть интересен российским инженерам, считает политолог Евгений Михайлов. По его мнению, главную заинтересованность вызывает «начинка» танка, в том числе его средства связи.

«Мы взяли очередной трофей, который досконально изучим», — заявил эксперт телеканалу «360».

При этом по своим боевым функциям такой танк не представляет для военных особого интереса, так как в этом плане он уступает российским танкам, убежден Михайлов. Трофейный Leopard, который показали россиянам, не первый подобный экземпляр военной техники, захваченный в зоне СВО, заключил политолог.

Напомним, Минобороны РФ до этого опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard с поля боя. Машину уже доставили ремонтное подразделение, где на нем планируется заменить гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка.

Ранее источник в украинской разведке назвал танки Leopard бесполезными.