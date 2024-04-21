Вооруженный конфликт на Украине уже закончен, поэтому нет смысла направлять Киеву деньги. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Но что насчет финансирования для нашей границы?» — написал он.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине, который предусматривает выделение Киеву почти $61 млрд. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню и конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, помощь Киеву еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.

До этого американский миллиардер Дэвид Сакс сказал, что США придется каждый год тратить крупные суммы денег, чтобы не допустить поражения Украины, поэтому поскольку $61 млрд — лишь первый транш в череде ежегодных финансовых вливаний «в новой вечной войне».

Ранее в США предположили, что Зеленский сбежит из Украины после провала ВСУ.