Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Пентагона заявил о бессмысленности выделения денег Киеву

Макгрегор: выделение Киеву денег не имеет смысла в условиях поражения Украины

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженный конфликт на Украине уже закончен, поэтому нет смысла направлять Киеву деньги. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Но что насчет финансирования для нашей границы?» — написал он.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине, который предусматривает выделение Киеву почти $61 млрд. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню и конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, помощь Киеву еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.

До этого американский миллиардер Дэвид Сакс сказал, что США придется каждый год тратить крупные суммы денег, чтобы не допустить поражения Украины, поэтому поскольку $61 млрд — лишь первый транш в череде ежегодных финансовых вливаний «в новой вечной войне».

Ранее в США предположили, что Зеленский сбежит из Украины после провала ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами