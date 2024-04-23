В Совфеде назвали дату инаугурации Путина

Инаугурация Владимира Путина состоится во вторник, 7 мая. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, чьи слова приводит ТАСС.

«Инаугурация Путина состоится 7 мая, накануне сенаторы пройдут ПЦР-тестирование», – говорится в сообщении.

До этого в Кремле сообщили, что из-за подготовки к инаугурации дата визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определена.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о новациях в инаугурации главы государства. По его словам, данная церемония в целом достаточно прописанная и стандартная.