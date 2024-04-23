Лавров назвал четыре книги для обязательного прочтения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в честь Всемирного дня книги рекомендовал к обязательному прочтению четыре классических произведения русской литературы. Об этом пишет ТАСС.

Лавров посоветовал к прочтению роман Михаила Булгакова «Белая гвардия» и повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба». Также в список рекомендаций Лаврова вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского и роман Василия Аксенова «Остров Крым».

До этого Лавров рассказал, что не читал книгу бывшего советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Джона Болтона. При этом он отметил, что знаком с описанием отдельных сюжетов. По мнению министра иностранных дел России, некоторые эпизоды в работе Болтона явно приукрашены. Лавров также отметил, что в США практически каждый человек, который проработал хотя бы немного на государственной должности, пишет книгу.

Ранее Шольц заявил, что у Путина нет оснований цитировать Иммануила Канта.