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Лавров назвал четыре книги для обязательного прочтения

Лавров рекомендовал обязательно прочитать «Белую гвардию» и «Тараса Бульбу»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в честь Всемирного дня книги рекомендовал к обязательному прочтению четыре классических произведения русской литературы. Об этом пишет ТАСС.

Лавров посоветовал к прочтению роман Михаила Булгакова «Белая гвардия» и повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба». Также в список рекомендаций Лаврова вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского и роман Василия Аксенова «Остров Крым».

До этого Лавров рассказал, что не читал книгу бывшего советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Джона Болтона. При этом он отметил, что знаком с описанием отдельных сюжетов. По мнению министра иностранных дел России, некоторые эпизоды в работе Болтона явно приукрашены. Лавров также отметил, что в США практически каждый человек, который проработал хотя бы немного на государственной должности, пишет книгу.

Ранее Шольц заявил, что у Путина нет оснований цитировать Иммануила Канта.

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