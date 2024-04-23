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Крым предложит ужесточить законодательство в отношении мигрантов

Аксенов: Крым предложит ужесточить федеральные законы в отношении мигрантов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Крым предложит ужесточить федеральное законодательство в отношении мигрантов. Об этом глава республики Сергей Аксенов сказал в интервью спецкорреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24», отрывок из него представлен в Telegram-канале политика.

Главной целью этого закона Аксенов назвал обеспечение безопасности россиян. По его словам, в Крыму уже приняты некоторые ограничения касательно сфер работы трудовых мигрантов, в ходе рейдов правоохранителей выявляются лица, нахождение которых на территории России признано нежелательным.

«Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у Российской Федерации действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза в Россию», — подчеркнул Аксенов.

Ответственность за все случаи ненадлежащего поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в РФ, добавил глава Крыма.

При этом он уточнил, что речь не идет об ущемлении прав иностранцев, речь о том, чтобы права российских граждан были защищены в полном объеме.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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