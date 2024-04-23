Украинское консульство в Польше прекратило оказание услуг военнообязанным мужчинам

Находящимся в Польше украинцам призывного возраста прекращено оказание консульских услуг. Эта мера считается временной до вступления в силу закона о мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».

В публикации цитируются слова неназванного сотрудника украинского консульства, который заявил, что для украинских граждан призывного возраста до указаний Министерства иностранных дел «просто временно приостановлен прием».

«Сейчас разрабатываются механизмы, которые будут, соответственно, действовать до закона о мобилизации», – рассказал сотрудник консульства.

На Украине к призывному возрасту относят мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Издание напоминает, что к консульским услугам относятся выдача зарубежных паспортов, продление их срока действия и внесение в них изменений, а также заключение и расторжение брака, установление отцовства, вопросы опеки и попечительства, контроль соблюдения прав и законных интересов находящихся за границей граждан Украины.

Закон о мобилизации был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении 11 апреля. Днем 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что посольствам Украины в ЕС поручено разработать алгоритм по аннулированию загранпаспортов украинцев, выехавших в Европу без справки из военкомата.