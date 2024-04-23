Эрдоган высказался об отношения Турции и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению ориентироваться на существующие реалии для создания дорожной карты нормализации отношений с Турцией. Его слова приводит Anadolu.

По его словам, в регионе сейчас устанавливается новый порядок, необходимо отложить на второй план «беспочвенные воспоминания» и действовать, исходя из реалий нынешнего времени.

Эрдоган отметил, что теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян это тоже понимает.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что Армения «избавится от тьмы, в которую ее затянула диаспора», и примкнет к светлому будущему.

При этом Эрдоган добавил, что такая возможность будет не всегда, необходимо эффективно воспользоваться моментом.

В начале марта этого года Эрдоган заявил, что Турция вместе с Азербайджаном «после освобождения земель Карабаха» продолжит процесс нормализации отношений с Арменией.

Ранее в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.