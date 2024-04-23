В Турции заявили, что покончат с присутствием РПК у своих границ совместными усилиями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Ирака заявил, что республика совместно с соседями покончит с Рабочей партией Курдистана (РПК) у своих границ. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Наша борьба с РПК в Ираке и Сирии ведется всесторонне уже много лет. И впредь она будет продолжаться с той же решимостью. Эта борьба будет продолжаться как у нас дома, так и за пределами наших границ, в рамках международного права и при уважении территориальной целостности наших соседей», — пояснил Эрдоган.

По его словам, в Ираке и в особенности в Сирии существует «болото терроризма», которое будет осушено совместными усилиями правительств обеих стран.

Эрдоган добавил, что РПК представляет собой угрозу стабильности, развитию и миру в Ираке, а устранение этой угрозы также находится в интересах Ирака.

До этого газета Türkiye со ссылкой на источники писала, что власти Турции хотят разместить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые Анкара в прошлом купила у России, вдоль границы с Ираком.

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