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Эксперт оценил смену позиции Трампа по Украине

Военкор Шлепченко: с приходом Трампа помощь Украине может только увеличиться

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Alyssa Pointer/Reuters

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал статью в газете The New York Times о том, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп перестал негативно относиться к идее оказания помощи Украине со стороны Вашингтона. По мнению эксперта, с приходом Трампа к власти поток оружия и денег в сторону Киева может только усилиться.

«Не стоит возлагать надежды на Трампа, что он якобы придет и закончит войну. Нет. Если Трамп придет, то помощь Украине увеличится в разы. И это может стать стимулом для того, чтобы борьба на фронтах активизировалась, а нашей армии было труднее продвигаться», — сказал Шлепченко.

NYT в своей публикации также напоминает, что ранее Трамп опубликовал запись в соцсетях, где указал, «что выживание и мощь Украины» важны для Соединенных Штатов, а также задался вопросом, почему Европа не выделяет больше денег для поддержки Киева.

До этого газета Politico писала, что экс-президент США Дональд Трамп ненавидит Украину и украинского лидера Владимира Зеленского, а также винит эту страну в своих политических проблемах.

Ранее Украину предупредили о возможном прекращении поддержки от США.

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