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Медведчук объяснил победы России в конфликтах

Медведчук: чем больше Запад влезает в войну, тем больше потеряет

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РИА Новости

Лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в статье для РИА Новости, что Россия всегда побеждала в конфликтах, потому что никогда не стремилась к обогащению, не хотела навязать свою культуру.

«Сегодня справедливость в демонтаже диктата коллективного Запада, для чего в мире уже созданы экономические и политические условия. И чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет. А чем меньше украинцев будут поддерживать эту войну, тем лучше, в первую очередь, для них самих», — отмечает политик.

Он добавил, что те украинцы, которые поверили антироссийской пропаганде, уже стали европейцами и терпят поражение от российской армии.

До этого Медведчук заявлял, что жители новых регионов России не стремятся обратно на Украину, быстро вспоминая свои русские корни.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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