В Совфеде РФ заявили, что США будут продолжать радикальную политику в отношении Украины

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что США будут продолжать вести радикальную политику в отношении Украины, потому что никогда не будут сторонниками мира в этой стране.
«Американцы никогда на всем протяжении этих двух лет не были и не будут сторонниками мирных переговоров, договоренностей каких-то. Нет, они эту свою радикальную политику будут продолжать», — поделилась Матвиенко.
Она добавила, что нельзя выделять деньги на вооружение и ракеты большой дальности, ведя разговоры о мире.
До этого Матвиенко назвала показательным выступлением перед выборами в США решение поставить Киеву ракеты ATACMS.
Она отметила, что ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва уже проиграна и победить Россию оружием невозможно.
Матвиенко добавила, что большинство американцев против текущего конфликта на Украине, о чем говорят опросы.
Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.