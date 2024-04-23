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В Совфеде РФ заявили, что США будут продолжать радикальную политику в отношении Украины

Матвиенко: США никогда не были и не будут сторонниками мира на Украине

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что США будут продолжать вести радикальную политику в отношении Украины, потому что никогда не будут сторонниками мира в этой стране.

«Американцы никогда на всем протяжении этих двух лет не были и не будут сторонниками мирных переговоров, договоренностей каких-то. Нет, они эту свою радикальную политику будут продолжать», — поделилась Матвиенко.

Она добавила, что нельзя выделять деньги на вооружение и ракеты большой дальности, ведя разговоры о мире.

До этого Матвиенко назвала показательным выступлением перед выборами в США решение поставить Киеву ракеты ATACMS.

Она отметила, что ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва уже проиграна и победить Россию оружием невозможно.

Матвиенко добавила, что большинство американцев против текущего конфликта на Украине, о чем говорят опросы.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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