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Патрушев встретился с главой Республики Сербской

Патрушев обсудил с главой Республики Сербской Додиком ситуацию на Балканах

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Совет Безопасности РФ

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

По данным ведомства, Патрушев и Додик обсудили сотрудничество стран в различных сферах, а также выразили удовлетворение его развитием. Кроме того, стороны обменялись своим видением ситуации на Балканском полуострове и в европейском регионе.

23-25 апреля в Санкт-Петербурге проходит XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ней принимают участие представители силовых структуры, международных организаций, а также советники по нацбезопасности и секретари совбезов. В состав российской делегации, которую возглавляет Патрушев, входят сотрудники федеральных ведомств, включая министерства.

В марте Патрушев заявлял, что военнослужащие из государств — членов НАТО в ходе учений в Европе отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РФ.

Ранее Патрушев заявил, что Россия помнит все попытки Запада захватить ее земли.

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