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Матвиенко выразила надежду на появление у США здравых мыслей о России

Матвиенко: после выборов у США появятся более здравые мысли о конфликте с РФ

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Совет Федерации

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко считает, что после президентских выборов в США у американского руководства появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ. Ее слова передает РИА Новости.

Очередные выборы главы государства в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В настоящее время основными претендентами на победу считаются действующий хозяин Белого дома Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

«Думаю, что после выборной кампании все-таки появятся более здравые мысли о перспективах противостояния», — отметила российский сенатор.

Кроме того, спикер Совета Федерации РФ рассказала о возможных последствиях изъятия замороженных российских активов со стороны США и Европейского союза (ЕС). По словам Матвиенко, соответствующее решение Вашингтона и Брюсселя приведет к разрушению мировой экономики.

20 апреля американская палата представителей одобрила законопроект о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву. В тот же день конгрессмены приняли документ, в котором содержится пункт о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Теперь эти инициативы должен рассмотреть сенат США.

Ранее Путин назвал предпочтительного для РФ президента США.

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