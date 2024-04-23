Матвиенко выразила надежду на появление у США здравых мыслей о России

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко считает, что после президентских выборов в США у американского руководства появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ. Ее слова передает РИА Новости.

Очередные выборы главы государства в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В настоящее время основными претендентами на победу считаются действующий хозяин Белого дома Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

«Думаю, что после выборной кампании все-таки появятся более здравые мысли о перспективах противостояния», — отметила российский сенатор.

Кроме того, спикер Совета Федерации РФ рассказала о возможных последствиях изъятия замороженных российских активов со стороны США и Европейского союза (ЕС). По словам Матвиенко, соответствующее решение Вашингтона и Брюсселя приведет к разрушению мировой экономики.

20 апреля американская палата представителей одобрила законопроект о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву. В тот же день конгрессмены приняли документ, в котором содержится пункт о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Теперь эти инициативы должен рассмотреть сенат США.

Ранее Путин назвал предпочтительного для РФ президента США.