В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров

Правоохранительные органы Молдавии проводят обыски у представителей оппозиционных партий. Об этом сообщила ТАСС депутат парламента республики Марина Таубер.

По ее словам, сейчас политики общаются с адвокатами и узнают детали. Парламентарий уточнил, что речь идет о тех оппозиционерах, которые вернулись из России, но не были задержаны на границе накануне.

В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. По словам Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Некоторым людям стало плохо — им понадобилась помощь медиков. Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.