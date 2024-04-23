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Медведчук раскрыл истинное отношение Запада к украинцам

Медведчук: Запад не считает Украину достойной защиты, только дает оружие

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Кадр из видео RT

Страны Запада не считают Украину достойной защиты, они могут лишь поставлять оружие и поощрять стирание памяти о былом единстве народов. Об этом в статье для РИА Новости заявил глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Запад… не считает украинцев достойными защиты, может только поставлять оружие, также поощряет нападки на единственную каноническую православную церковь, также пытается стереть память о былом единстве народов», — подчеркнул он.

Медведчук напомнил читателям события середины XVII века, когда к русскому государству были присоединены четыре области современной Украины, находившиеся «под Польшей». Он отметил, что присоединенные области восточного берега Днепра «не были никакой Украиной».

По мнению Медведчука, в XVII веке западный вектор политики «проиграл», поскольку представители западной цивилизации видели в живших на территории Малороссии рабов, в то время как русские — единоверцев и братьев.

С тех пор, по словам главы запрещенной украинской партии, ситуация не поменялась, в связи с чем Запад может только накачивать Украину оружием, по факту не считая самих украинцев достойными защиты.

До этого Медведчук заявлял, что действующий глава Украины Владимир Зеленский станет последним руководителем страны, поскольку он и его предшественники сделали все, чтобы у народа появилось желание вернуться в состав Российской Федерации.

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