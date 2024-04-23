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В США усомнились в целях Киева

NYT: пакет помощи США не поможет Украине выйти на границы 1991 года

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Liesa Johannssen/Reuters

Властям Украины необходимо забыть о нереалистичной цели выйти на границы 1991 года, чтобы сберечь хотя бы имеющуюся территорию. Такое мнение в своей статье выразил обозреватель The New York Times Герман Лопес.

По его словам, многие эксперты скептически относятся к тому, что Украина сможет сделать это, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления.

Некоторые же считают, что одобренный конгрессом США пакет помощи Киеву не поможет республике приблизиться к цели остановить Россию, поскольку для Москвы этот конфликт имеет больше значение, чем для Запада, поэтому российская армия лучше оснащена, продолжил автор.

Наиболее реалистичным сценарием для Украины Лопес назвал отказ от возвращения к прежним границам и сохранение оставшихся территорий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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