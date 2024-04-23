Соединенные Штаты в рамках своей внешней политики стремятся «додушить» Европу, снижая ее конкурентоспособность. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сейчас они (США. — Прим. ред.) хотят ее еще додушить, еще больше снизить конкурентоспособность Европы», — отметила она, подчеркнув, что Вашингтон не заинтересован в конкурентоспособности европейских стран.

До этого бывший сотрудник французской разведки, директор Французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе заявлял, что Соединенные Штаты планируют оставить Европу разбираться с конфликтом на Украине, который сами инициировали.

Денесе отмечал, что «расширение НАТО и провокации на Донбассе подтолкнули Москву к вмешательству» в ситуацию на Украине. Действия России можно осуждать, однако они возникли не на пустом месте.

Кроме того, вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович подчеркивал, что энергетический кризис, начавшийся на территории Европы после эскалации украинского конфликта, обошелся экономике региона в €1 трлн.

Ранее сообщалось, что Европа оказалась на грани продовольственного кризиса.