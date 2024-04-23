В Совфеде заявили, что Европа стала вассалом США

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Европа стала вассалом США и полностью раздавлена Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом», — подчеркнула Матвиенко.

До этого Матвиенко говорила, что изъятие замороженных российских активов разрушит мировую экономику.

По ее словам, изъятие замороженных российских активов в пользу Украины является абсолютно нелегитимным шагом, который нанесет урон мировой экономике.

Также американский историк и политический комментатор Дан Лазар говорил, что выделяемый Вашингтоном многомиллиардный пакет помощи Украине, скорее всего, станет последним, который утвердит конгресс.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.