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В Совфеде заявили, что Европа стала вассалом США

Матвиенко: Европа раздавлена США и стала их вассалом

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Европа стала вассалом США и полностью раздавлена Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом», — подчеркнула Матвиенко.

До этого Матвиенко говорила, что изъятие замороженных российских активов разрушит мировую экономику.

По ее словам, изъятие замороженных российских активов в пользу Украины является абсолютно нелегитимным шагом, который нанесет урон мировой экономике.

Также американский историк и политический комментатор Дан Лазар говорил, что выделяемый Вашингтоном многомиллиардный пакет помощи Украине, скорее всего, станет последним, который утвердит конгресс.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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